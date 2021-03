Quell’evento che Bassetti avrebbe pagato con i soldi della clinica che dirige: l’accusa di Sansa

L’accusa è grave. Secondo Ferruccio Sansa, giornalista e capogruppo della lista Pd-M5s al Consiglio regionale della Liguria, l’infettivologo Matteo Bassetti (che ormai tutti siamo abituati a vedere i tv), avrebbe pagato con i soldi del policlinico San Martino di Genova (che dirige), un evento per la commemorazione dei morti a causa del Covid-19. Durante questo evento sono stati letti alcuni passaggi del suo libro “Una lezione da non dimenticare”. Per organizzare la commemorazione sono stati spesi 21mila euro, che -dice Ferruccio Sansa- sono stati pagati a società del gruppo di Primocanale, che ha organizzato le riprese. A leggere i brani del professore, c’è stato l’attore Sergio Castellitto.