Quel bacio tra due ragazze nello spot della Dietorelle che non va giù a Vittorio Sgarbi | VIDEO

“Nostalgia per la pubblicità Barilla: la “Famiglia Dietorelle” sostituisce quella cristiana. È il dominio del mondo gay. Guardate questo stucchevole spot: immorale per i bambini! Siamo nel campo della pornografia”

Da una parte uno spot della Dietorelle, in cui c’è un bacio tra due donne. Dall’altra un parlamentare della Repubblica e critico d’arte e personaggio televisivo (soprattutto), che lo attacca. Lo critica in modo goffo, dicendo un po’ di parole qua e là, buttando in mezzo il Ddl Zan e la pornografia. Ah e poi anche il Garante per l’infanzia. E dà tutto in pasto a Twitter, dove (per fortuna), ora è ampiamente criticato. Quello che si vede nel video è prima un bacio eterosessuale e poi uno omosessuale, tra due ragazze. Entrambi che avvengono dopo aver mangiato una caramella. Vittorio Sgarbi l’ha guardato e ha commentato:

Questo è lo spot di cui parla Vittorio Sgarbi pic.twitter.com/WRvY6ve2jb — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) May 16, 2021

Cosa dice il garante per l’infanzia? https://t.co/V9rXteqnjl @Adnkronos @stampasgarbi @IlPrimatoN — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) May 15, 2021

Le critiche mosse da Sgarbi

Al critico d’arte non è andato giù quel bacio tra le due ragazze. Cerchiamo di capire il perché. Praticamente prima si vede un bacio tra un ragazzo e una ragazza (e questo a lui va bene). Poi invece il bacio c’è tra due ragazze, e allora il bacio diventa pornografia: ma perché? Un bacio tra due donne perché mai dovrebbe essere pornograifco e quello tra un uomo e una donna no? O l’uno o l’altro. Ma non solo sarebbe un bacio pornografico, ma sarebbe anche un bacio che potrebbe urtare la sensibilità dei minori, tanto che Sgarbi fa appello all’Autorità garante. E qui la domanda è la stessa: un bacio eterosessuale urta la loro sensibilità e quello omosessuale no? Ma poi, come ciliegina sulla torta c’è il Ddl Zan. Una domanda (un’altra): onorevole Sgarbi, cosa c’entra il Ddl Zan con uno spot di un’azienda di caramelle? Ah, e poi, c’è anche questo: l’onorevole Sgarbi ha un po’ di malinconia. Per cosa? La pubblicità della Barilla. “E’ il dominio del mondo gay”, dice: “Nostalgia per la pubblicità Barilla. La “Famiglia Dietorelle” sostituisce quella cristiana. È il dominio del mondo gay”.