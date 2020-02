Anziani, cardiopatici, diabetici: quali sono le categorie a rischio con il Coronavirus

Il Messaggero oggi spiega che oltre metà delle persone ricoverate per infezione da Covid-19 è affetto da una malattia cronica. Il gruppo più nutrito è quello dei cardiopatici. Una recente ricerca ha evidenziato e quantificato le complicanze a cui vanno incontro i pazienti contagiati: il 20% sviluppa una grave forma di insufficienza respiratoria, il 17% circa presenta aritmie, il 9% va in shock, il 7% sviluppa un danno cardiaco mentre un po’ meno del 4% presenta insufficienza renale acuta.

Per i cardiopatici tutte le infezioni virali, influenza compresa, possono destabilizzare e far peggiorare questi pazienti. A preoccupare i cardiologi sono alcune osservazioni legate al meccanismo dell’infezione che si concentra nell’albero respiratorio e può interferire in termini di salute con chi soffre di malattie cardiovascolari, come chi ha avuto un infarto o un ictus cerebrale. Nei diabetici la presenza di elevati livelli di glicemia, oltre a danneggiare i vasi sanguigni (e quindi ad aumentare il rischio di morte per complicanze cardiovascolari soprattutto in condizioni critiche), manda in tilt il sistema immunitario.