Plasmaterapia, idrossiclorochina, Remdesivir: quali cure per il Coronavirus

Il Corriere della Sera oggi riepiloga lo stato dell’arte dal punto di vista terapeutico per il Coronavirus SARS-COV-2 e per COVID-19. Le cure oggi considerate valide sono pochissime e alcune hanno comunque delle controindicazioni: al momento non esistono terapie supportate da evidenze scientifiche schiaccianti in base alle quali poter affermare di avere in mano la cura. A livello internazionale sono stati pubblicati studi preliminari, mancano i lavori conclusivi. Il ritardo delle risposte dipende dal rallentamento dell’epidemia. In alcuni Paesi (Cina, Taiwan, Italia) i casi di infezione si sono drasticamente ridotti e ci sono difficoltà a reclutare pazienti. Alle domande risponde Francesco Menichetti, infettivologo dell’Università di Pisa

Quali sono i farmaci più promettenti?

L’unico ad aver avuto l’approvazione come anti-Covid è il Remdesivir, antivirale pensato per Ebola. L’agenzia americana Fda gli ha dato via libera con procedura speciale a maggio, l’europea Ema si appresta a farlo, presto anche Aifa sarà chiamata a valutarlo. Negli studi preliminari avrebbe mostrato efficacia e sicurezza nelle fasi di malattia precoce, capace di contrastare la replicazione del virus SarsCoV-2. In Italia viene dato a tutti pazienti ed è in sperimentazione associato ad altre terapie.