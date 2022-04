Mentre continua la guerra in Ucraina, durante quello che è a tutti gli effetti il sessantesimo giorno di conflitto armato, il presidente russo Vladimir Putin ha preso parte alle celebrazioni per la Pasqua ortodossa, che si sono tenute nella cattedrale del Cristo Salvatore a Mosca. Ad officiare la funzione è stato il patriarca Kirill, che ha sostenuto l’offensiva russa in Ucraina. Nel video, si nota il leader del Cremlino con in mano una candela rossa, simbolo di pace, e accanto a lui, come d’usanza, anche il sindaco della capitale, Sergey Sobyanin.

L’ipocrisia di Putin che celebra la Pasqua ortodossa (con in mano la fiammella della pace) | VIDEO

#Putin che celebra la Pasqua ortodossa mentre uccide bambini, donne e uomini in #Ucraina è una delle scene più violente che abbia mai visto Un giorno queste immagini saranno una vergogna da nascondere per la #Russiapic.twitter.com/updxtOe8fA — #POLiticamenteScorretto🎹 (@PolScorr) April 24, 2022

L’opportunismo politico con cui Putin cavalca il sentimento popolare russo, fortemente ancorato alle tradizioni ortodosse, è evidente. Il presidente della Federazione ha da sempre, in maniera molto Machiavellica, utilizzato la religione come ‘instrumentum regni’, ma l’equilibrismo tra il condurre una guerra distruttiva in Ucraina e contemporaneamente propagandare al mondo questa viscerale appartenenza al cristianesimo è dei più spericolati e funambolici. Un’ipocrisia facilmente smascherabile e condannabile.

Per i russi si tratta del primo anno, dopo la pandemia, in cui tornano a celebrare la Pasqua ortodossa senza restrizioni sanitarie. Putin partecipa regolarmente alle principali celebrazioni religiose, a Natale in chiese fuori Mosca e a Pasqua nella cattedrale del Cristo Salvatore. Da quando è salito al potere, il presidente russo ha mancato le celebrazioni pasquali solo due volte: la prima nel 2003, perché era in visita ufficiale in Tagikistan, e la seconda nel 2020, durante il lockdown a causa del covid-19.