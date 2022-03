“Rovesciate Putin, solo così potrete salvarvi”. Anonymous continua la sua cyber-war contro Vladimir Putin. Questa volta, il gruppo di hacker ha deciso di condividere un videomessaggio su Twitter, indirizzato a tutti i cittadini russi e inviato poi tramite SMS sui loro cellulari. Nel video, Anonymous incita il popolo russo a ribellarsi a Putin e li informa sui crimini di guerra commessi dal loro presidente.

“Rovesciate Putin”: il messaggio di Anonymous che incita i russi alla ribellione | VIDEO

“Siete intrappolati dietro una cortina di ferro di propaganda, il vostro governo cerca di impedirvi di essere parte del dibattito internazionale per paura di ciò che potreste scoprire”, dice la voce nel video. “Il regime di Putin ha commesso crimini di guerra con la sua recente invasione dell’Ucraina, che ha causato una massiccia crisi di rifugiati e innumerevoli morti”.

Poi il collettivo spiega che l’unica soluzione contro l’imminente collasso economico e la potenziale guerra mondiale è quella di resistere al regime di Putin: “È una situazione terribile quella in cui siete stati messi, ma la vostra unica opzione per prevenire l’imminente collasso economico e la potenziale guerra mondiale è quella di intraprendere azioni per resistere alla guerra e al regime di Putin. A questo punto, il modo più pacifico in cui questo conflitto potrebbe finire è che il popolo russo si sollevi contro Putin e lo rimuova dal potere”.

Dopo essere riuscito a far trasmettere in diretta sulla tv di Stato le immagini dei bombardamenti in Ucraina, censurate dai pochi media che ancora riescono a lavorare nonostante la legge bavaglio approvata all’unanimità dalla Duma, il collettivo di hacker sta agendo ota direttamente sui cittadini. Come riportato su Open, già da ieri Anonymous aveva iniziato ad inviare milioni di sms per informare le persone su quanto sta accadendo oltre il confine.