La proposta di Dario Nardella: a Firenze la prima strada intitolata a David Sassoli

Il giorno dopo i funerali di Stato è quello in cui si riflette su come consegnare il nome di David Sassoli alla memoria delle nuove generazioni. Così Dario Nardella, sindaco della città in cui è nato il defunto presidente del Parlamento europeo, Firenze, lancia una proposta: “La città è molto coinvolta, abbiamo ricevuto tanti messaggi di cordoglio dai fiorentini – ha detto a L’Aria che tira – mi dispiace tanto, sono addolorato per la sua scomparsa. Ci sono arrivate tantissime mail e messaggi per dedicare una strada a David Sassoli, ho riflettuto con i miei collaboratori e porterò in Giunta questa proposta. Penso sia doveroso che una città come Firenze dedichi una strada a Sassoli”. Il primo cittadino ha aggiunto di voler “chiedere l’autorizzazione al prefetto”, visto che di solito si attendono dieci anni dalla morte per l’intitolazione di una via.

In Toscana spazi pubblici intitolati a David Sassoli

Ma l’iniziativa di Nardella non è isolata: il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, propone di intitolargli il nascente media center dell’assemblea: “Caro David – scrive – avrei tanto voluto essere a Roma per portarti un ultimo saluto ma il mio isolamento continua e non posso dunque essere fisicamente presente. Ma oltre al pensiero in questa giornata, come promesso, faremo in modo che il tuo ricordo non venga meno anche nei mesi e negli anni che verranno. È per questo che ieri ho proposto all’Ufficio di Presidenza di intitolare a te il nuovo media center che nascerà in Consiglio regionale della Toscana. Sono felice ed orgoglioso che i colleghi abbiano accolto la proposta all’unanimità. Sarà un primo, piccolo modo per tenere viva la memoria di tutto ciò che hai rappresentato nella tua vita: un grande giornalista, un grande europeista, un grande uomo delle Istituzioni”. Alla moglie di Sassoli, Alessandra Vittorini, il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha rivelato di avere intenzioni simili: “Intitoleremo uno spazio pubblico della nostra città a David Sassoli, per ricordarlo e manifestare ancora una volta il suo legame con Prato”.