Fuga d’amore a Roma, ma la promessa sposa scappa con i soldi dall’aeroporto mentre lui è in bagno

Poteva essere una storia d’amore da film quella che ha visto per protagonisti un 40enne britannico e una donna conosciuta dall’uomo in un locale di Londra, ma qualcosa è andato storto

Poteva essere una storia d’amore da film quella che ha visto per protagonisti un 40enne britannico e una donna conosciuta dall’uomo in un locale di Londra. Gli ingredienti c’erano tutti: il colpo di fulmine nel locale, poi la fuga d’amore per un matrimonio lampo a Roma. Peccato che non tutto fosse come il 40enne se l’era immaginato: la promessa sposa, infatti, poco prima della partenza per la Capitale, è fuggita scomparendo nel nulla con soldi e bagagli. La storia è stata raccontata dal The Sun e riportata in Italia da Il Messaggero.

Deruba il promesso sposo e scappa dall’aeroporto: cosa è successo

Proprio lo sfortunatissimo 40enne britannico ha raccontato pezzo per pezzo gli elementi della sua assurda storia, partendo dall’incontro con la donna in un locale londinese, sofociato in una passione e in un amore che lui definisce “corrisposti”.

Un colpo di fulmine da manuale insomma, tanto che lui poco dopo chiede a lei di sposarlo senza pensarci due volte. La donna accetta e i due organizzano un matrimonio flash senza amici né parenti a Roma.

Una volta prenotato il volo, la coppia si dirige all’aeroporto di Heathrow. Ma appena prima che il gate aprisse, la brutta sorpresa: mentre lui era in bagno, la donna sparisce nel nulla con tutti i soldi (circa 5mila sterline) e i bagagli. La Polizia dello scalo non è riuscita a rintracciarla: si pensa che sia tornata in città, oppure che abbia preso un altro volo. Quel che è certo è che chi ha assistito alla tragedia d’amore (condita di furto) parla di un lui “disperato, inconsolabile e in lacrime” per l’enorme delusione arrecatagli. Insomma: più che fuga d’amore, è stata fuga con furto.