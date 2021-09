Prodi e il genio italico dietro il green pass | VIDEO

Una lezione di sociologia in diretta Tv, peccato che in pochissimi l’abbiano capita. Romano Prodi è finito nello shitstorm del web

Romano Prodi ha definito il green pass come il genio italico. In questo paese di santi e navigatori, il certificato verde è solo l’ultimo capitolo di grandi idee. Ecco allora l’ex premier che spiega perché è una grande, e si è fatto entusiasmare dalle modalità.

Il professore utilizza il concetto della finestra di Overton. Il sociologo descrisse una gamma di situazioni da “più libera” a “meno libera”, alle quali sovrapporre la finestra delle “possibilità politiche” . Ovvero quello che politicamente può essere preso effettivamente in esame. Così Prodi ha evidenziato che in tantissimi hanno proceduto con il green pass ogni volta è stata applicata una modifica, o che ne è semplicemente stato dato l’annuncio.

Prodi e il genio italico dietro il green pass

Un video che ha da subito scatenato i leoni del web. Infastiditi dalla lucidità con cui l’ex Premier ha fotografato la situazione.

Intanto questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge che impone l’obbligo di green pass per il lavoro pubblico e privato, che ora verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Tema su cui in queste ore si è espresso anche il sottosegretario Sisto. “Con una maggioranza molto ampia, talune fibrillazioni sono naturali, quasi fisiologiche: credo, così, che le assenze nella Lega nel voto di fiducia sul green pass abbiano un valore meramente episodico, non vedo assolutamente segnali di pericolo per il percorso del governo”, ha detto a Rai News24, il sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fi, Francesco Paolo Sisto che poi sull’uso del Green pass in Parlamento ha aggiunto: “è corretto e doveroso che i parlamentari siano soggetti alle regole di tutti i lavoratori e addirittura diano l’esempio. Penso, in ogni caso, che nessuno sarà così avventato da entrare in Aula senza green pass”.