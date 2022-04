I due prigionieri britannici sfruttati dalla tv Russa per chiedere a Johnson uno scambio di prigionieri | VIDEO

Durante i combattimenti nella città di Mariupol l’esercito russo ha catturato due cittadini britannici, costringendoli poi a parlare alla tv pubblica per chiedere al premier Boris Johnson uno scambio con Viktor Medvedchuk, l’oligarca e deputato dell’opposizione ucraina filo-russa arrestato nei giorni scorsi dall’intelligence di Kiev. Lo riferisce l’agenzia di stato russa Tass, che mostra anche il video dell’appello dei due, Aiden Aslin (28 anni) e Shaun Pinner (48), definiti “mercenari” dalle autorità di Mosca. “Signor Boris Johnson – afferma Pinner, ex soldato della Royal Anglian, in un video mandato in onda dal programma 60 Minuti del canale televisivo di Stato Rossiya 1 – chiedo di scambiare me stesso e Aiden Aslin con il signor Medvedchuk. Ovviamente apprezzerei molto il suo aiuto in questa vicenda”.

❗️Appello dei prigionieri britannici in diretta sul canale TV “Russia 1” al Primo Ministro britannico Boris Johnson con una richiesta di assistenza nel loro scambio per Viktor Medvedchuk. pic.twitter.com/wdPlbPWJCs — Татьяна Антонова (@TatiUdaci) April 18, 2022

La famiglia di Pinner in una nota rilasciata dal ministero degli Esteri britannico, lo ha descritto come un uomo “divertente, molto amato, ben intenzionato”. Per lui l’Ucraina è come un “paese di adozione”: “Nel 2018 Shaun ha deciso di trasferirsi in Ucraina per utilizzare la sua esperienza e il suo addestramento all’interno dell’esercito ucraino. Negli ultimi quattro Shaun ha apprezzato lo stile di vita ucraino e ha considerato l’Ucraina come il suo paese d’adozione. Durante questo periodo ha incontrato sua moglie, ucraina, che è molto concentrata sui bisogni umanitari del paese”. In Ucraina, il cittadino britannico è diventato “un membro orgoglioso dei marines ucraini”.

Aiden Aslin è invece originario del Nottinghamshire. Si era arresto la scorsa settimana ed era stato filmato mentre è veniva portato in giro in manette con un taglio sulla fronte. Aveva combattuto anche contro Isis al fianco delle milizie curde dell’Ypg a Rovaja. In una vera e propria guerra mediatica, mentre la Russia mandava in onda l’appello dei due soldati britannici, la tv ucraina ha mostrato un video di pochi secondi in cui lo stesso Medvedchuk lancia un appello a Putin e Zelensky chiedendo di essere liberato in cambio di una tregua a Mariupol per consentire ai residenti di lasciare la città.