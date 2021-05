Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nomina Piero Angela Cavaliere di Gran Croce

Ha passato un’intera vita a far divulgazione scientifica sulla televisione pubblica. Piero Angela oggi è stato ricevuto al Quirinale dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, che gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Chi è Piero Angela

Non ha bisogno di molte presentazioni: Piero Angelo, 93 anni, il maggior divulgatore scientifico italiano, è stato premiato per il suo impegno in favore dell’informazione e della divulgazione scientifica. Un’onorificenza che ha un vinificato importante e -ovviamente- anche simbolico. S tratta di un segno di gratitudine, un grazie che arriva dalle tante generazioni degli italiani che negli anni lo hanno seguito. E lo seguo tutt’ora. Perché di riposarsi Piero Angela ancora non ne ha intenzione, e infatti ha spiegato al Presidente della Repubblica che intende creare con la Rai alcune puntate di Super Quark finalizzate le scuole.

Una breve presentazione di Piero Angela la dà l’enciclopedia Treccani: basta cercare il suo nome e cognome su google ed ecco qui: