Chiude Porta Portese?

Porta Portese, il mercato storico di Roma, è a rischio domani. I vigili hanno messo nero su bianco che senza garanzia dei contingentamenti degli accessi non si apre. E secondo il Messaggero è già sicuro che il mercato storico salterà perché gli operatori non riescono, e non vogliono più a pagare il servizio di vigilanza che, dicono, «spetterebbe all’amministrazione».

E così i vigili sono decisi a bloccare tutto se le bancarelle allestiranno il loro mercatino senza occuparsi della sicurezza. I commercianti, in verità, sì sono divisi e il paradosso è che i regolari chiedono che il Comune si occupi del servizio di sicurezza (visto che a loro carico c’è l’occupazione di suolo di pubblico) mentre gli irregolari che invece non hanno costi diretti sarebbero disposti a pagare quel servizio. Insomma, è il caos. «Il vero problema sono gli abusivi, i vigili non vengono mai sanzionarli e ora ci hanno preso di mira per le questioni della sicurezza», racconta un ambulante. Il mercato non prevede varchi per entrare e uscire: restano dunque attuali e irrisolti i problemi di sorveglianza interna ed esterna.

Dentro si contano 700 operatori regolari e 500 irregolari circa che si estendono in un’area compresa tra piazza Ippolito Nievo, via Ettore Rolli e via Portuense. La delibera regionale che regolamenta i mercati dice che i Comuni sono responsabili della sorveglianza e degli accessi, delle uscite, degli spostamenti all’interno del mercato. E allora perché finora i commercianti hanno pagato di tasca loro?