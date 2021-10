Il momento in cui un pezzo del Ponte di Ferro di Roma Ostiense cade nel Tevere | VIDEO

Il nome ufficiale è “Ponte dell’industria”, ma per tutti, nel quartiere Ostiense di Roma, è il “Ponte di ferro”. Poco più di 130 metri di strada che sovrastano il Tevere per collegare le zone della movida Trastevere e, appunto, Ostiense. Non è chiaro se per colpa di alcune sterpaglie date alle fiamme da alcune persone accampate sotto al ponte, e se la scintilla abbia poi interessato una condotta del gas, fatto sta che poco prima della mezzanotte di ieri, sabato 2 ottobre, il ponte è stato interamente avvolto dalle fiamme.

Nessun ferito, ma le alte temperature hanno fatto staccare una parte laterale della struttura, che è caduta in acqua. A crollare è stata una passerella lunga circa 7 metri che corre sotto la struttura e che serviva per la manutenzione e il passaggio di cavi elettrici. Nel complesso, il ponte è rimasto in piedi e la sua stabilità statica non sembra compromessa. Tradotto: non dovrebbe crollare. I Vigili del fuoco hanno spento l’incendio in circa 40 minuti, rilevando poi alcuni danni: “È presto per dire quando sarà possibile riaprire il ponte – spiega Francesco Notaro, capo dei Vigili del fuoco di Roma – perché anche se la struttura in sé appare intatta, abbiamo già notato delle possibili deformazioni. Serviranno un sopralluogo e altre verifiche”.

All’indomani dell’incendio, i vigili urbani restano a presidiare l’area, circondata da transenne. La Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino ha emesso un’ordinanza urgente con “misure di interdizione alla navigazione e allo stazionamento di un tratto del Tevere all’altezza del Ponte di ferro”. A causa delle fiamme che hanno investito alcuni cavi elettrici, parti dei quartieri di Ostiense, Trastevere e Monteverde sono al momento in blackout.

Anche la sindaca Virginia Raggi è stata sul posto. “Al momento – ha detto – quello che possiamo dire è che stringe il cuore vedere un pezzo di storia ridotto così. Già domattina è stato convocato il comitato comunale per vedere i servizi, gas e luce. E poi bisogna vedere la stabilità strutturale. Dopo cercheremo di lavorare sulla riapertura della viabilità. Per ora l’importante è che non risultano persone ferite. Ci sono accertamenti in corso”.