Da qualche ora è diventato virale su Twitter il frame di un video nel quale si può ascoltare il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, affermare che Ucraina e Polonia non sono Stati confinanti. L’assurdità di questa dichiarazione è palese ma c’è qualcosa che non quadra nella parziale ricostruzione proposta sui social. L’episodio è avvenuto durante uno scambio di opinioni tra il giornalista e il professor Alessandro Orsini, ospiti a PiazzaPulita lo scorso giovedì.

Durante il dibattito si discuteva della eventuale responsabilità che l’allargamento della Nato ad Est avrebbe nel conflitto tra Russia e Ucraina e delle possibili, ulteriori, crisi che da esso potrebbero derivare. Sallusti proponeva lo schema secondo il quale un’eventuale conquista dell’Ucraina da parte della Russia sposterebbe il problema soltanto di qualche km più in là. E infatti, a quel punto, la Federazione guidata da Putin arriverebbe a confinare con la Polonia che è ‘inquadrata’ nella Nato.

La frase di Sallusti sulla “Polonia che non confina con l’Ucraina” a PiazzaPulita | VIDEO

Il discorso è poi proseguito e, il direttore di Libero, ha affermato che Ucraina e Polonia non confinano. L’operazione fatta da alcuni utenti di Twitter, però, è stata quella di estrapolare la frase dal contesto, rendendo poco chiaro il significato.

La geografia secondo @alesallusti: la Polonia non confina con l’Ucraina

Lungi da noi voler fare gli avvocati difensori di Sallusti – di cui non condividiamo nemmeno le virgole – riteniamo però necessario decostruire quella che sembrerebbe essere una menzogna. Ascoltando il frame del video in questione, il tono utilizzato dal giornalista sembra effettivamente affermativo; tuttavia rivedendo in maniera più estesa i momenti che hanno caratterizzato il dibattito, si capisce che Sallusti sa benissimo che Polonia e Ucraina confinano e che quell’affermazione non è altro che un artificio retorico, come sempre molto poco riuscito, del giornalista.