A Firenze una donna di 34 anni ha telefonato alla polizia per denunciare di essere stata picchiata dal compagno, che poi si sarebbe avventato anche sul loro figlio più piccolo: per il panico, e per paura di essere scoperta, non è riuscita a formulare correttamente la richiesta di aiuto, e ha fornito un indirizzo di casa errato. Dall’altro capo del telefono però l’agente della Sala Operativa della Questura ha capito che qualcosa non andava e ha ricontattato il numero dal quale avevano ricevuto la chiamata, fingendosi però un fattorino delle pizze: in questo modo ha potuto chiederle nuovamente l’indirizzo senza che la donna si sentisse in obbligo di mentire.

Il poliziotto che salva una donna dalla violenza del marito fingendosi un fattorino delle pizze

Poi per lei non c’è stato altro da fare che aspettare: quando il poliziotto ha bussato alla porta ha arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia e assistito la donna e i figli. La causa scatenante dell’ultimo litigio sarebbe stata un “ritardo” della donna nel portare al compagno un cuscino da mettere sul divano. Dalle sue testimonianze è emerso che subiva maltrattamenti dal 2019, e che le percosse non erano cessate neanche durante la sua gravidanza. Anzi, le violenze venivano perpetrate anche davanti ai bambini: “Mi spegneva le sigarette addosso”. Una volta le ha anche spaccato il cellulare. Stando ai racconti della vittima, veniva “costretta” a restare in casa per gelosia: le era concesso di uscire soltanto per il tempo necessario ad accompagnare il figlio più grande a scuola. L’escalation di violenze del presunto aggressore, un uomo originario del Marocco residente a Firenze, sarebbe culminata nella serata di ieri, quando anche il figlio più piccolo sarebbe stato aggredito con un pugno dal padre, irritato dal suo pianto. Questo episodio avrebbe spinto la donna a chiamare la polizia, alla quale non si era mai rivolta prima per paura della reazione del compagno. Ora la donna e i due bimbi sono al sicuro, affidati alle degli agenti intervenuti.