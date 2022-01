La fotografia del profilo Facebook della Polizia di Roma Capitale è cambiata: da quella natalizia, scattata davanti all’Altare della patria con inquadrato l’albero illuminato di Piazza Venezia, si è passati a uno scatto davanti all’obelisco dedicato a Benito Mussolini al Foro Italico, davanti lo Stadio Olimpico, con la scritta “Dux” in bella vista. Il biglietto da visita delle forze dell’ordine della Capitale sui social è stato quindi questo per diversi giorni: cinque vigili, sia uomini che donne, davanti a due automobili di servizio, e il messaggio nostalgico a fare da sfondo. Nei commenti molti hanno fatto notare il problema e l’inopportunità della scelta, al punto che gli amministratori della pagina hanno deciso di modificare nuovamente l’immagine, stavolta con due agenti, un uomo e una donna, davanti Piazza San Pietro.

La foto di copertina della Polizia di Roma davanti all’obelisco con la scritta “Dux” bene in vista

Sicuramente un passo in avanti rispetto alla scritta “Dux”, che nell’aprile del 2015 era finita nel mirino dell’allora presidente della Camera Laura Boldrini, che ne propose la cancellazione. Certo, qualcuno fa notare che di fatto adesso lo sfondo è rappresentato da un monumento che tecnicamente non è Roma, né tantomeno Italia: “Colosseo, Campidoglio, Piazza Navona, Trinità dei Monti, la Bocca della Verità ma anche un nasone sarebbe andato bene, e cosa andate a mettere come immagine di copertina per rappresentare il vostro lavoro su Roma? Lo Stato del Vaticano! No vabbè, manco fossero le guardie svizzere”, fa notare un utente. La foto davanti l’obelisco al Foro Italico è ancora presente sulla pagina della Polizia di Roma, anche se non in copertina. Tra i vari commenti si legge: “Se posso permettermi. Avete scelto uno dei pochi monumenti romani inneggiante al Duce. E l’avete messo in copertina”, “Complimenti per la location. Quando c’era lui le pattuglie arrivavano in orario!”. Qualcuno – profetico – ha fatto notare: “Secondo me domani non c’è più” mentre altri si chiedono attoniti: “Ma è voluta?”.