I gemelli di 17 anni che provano ad uccidere la sorella con una mazza da baseball

Un’aggressione per motivi ancora da comprendere. Calci, schiaffi, minacce con una mazza da baseball e ferite con un coltello e un’ascia. Il tutto è avvenuto a Polaveno (in provincia di Brescia) nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio. A colpire la giovane donna, 22enne, sono stati i suoi fratelli. Si tratta di due gemelli di 17 anni che, dopo averla colpita ripetutamente, si sono dati alla fuga. Prima, però, avevano sottratto anche alcune banconote dal portafoglio del padre. Le forze dell’ordine – che hanno già individuato e denunciato i due ragazzi – stanno cercando di capire cosa sia successo e perché la loro rabbia si sia riversata sul corpo della sorella maggiore.

Polaveno, due gemelli aggrediscono la sorella con una mazza da baseball

La giovane donna è stata salvata grazie all’intervento del personale ospedaliero che ha suturato le ferite da arma da taglio e le lesioni su tutti il suo corpo. Secondo quanto trapelato, infatti, la 22enne non avrebbe subito solamente pugni e schiaffi. Sul suo corpo anche i segni di lesioni da coltello e ascia. Diversi fendenti sono stati scagliati al collo, al volto, alle gambe e alle braccia. Alcune coltellate sono state molto profonde e solo il pronto doppio intervento chirurgico ha scongiurato lesioni permanenti ai tendini. Lei adesso sta meglio, ma ancora è ricoverata in ospedale.

Un’aggressione, quella di Polaveno, ancora senza un movente. Non sono chiari i motivi che hanno spinto i due gemelli – ancora minorenni – a prendersela e a mettere a repentaglio la vita di quella sorella di tre anni più grande di loro. I due sono stati rintracciati qualche ora dopo: il primo si trova già nel carcere minorile a Firenze, il secondo è ricoverato in ospedale a Brescia per alcune ferite alla mano (ancora non è chiaro se siano figlie di un gesto di autolesionismo dopo quanto fatto alla sorella, oppure se, per errore, sia stato colpito dall’altro gemello). Nei confronti di entrambi la Procura ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio aggravato dal vincolo di parentela.