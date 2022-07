Madrid ha intitolato una piazza a Raffaella Carrà (mentre in Italia ancora poco e niente) | VIDEO

A un anno dalla triste notizia della sua scomparsa, Madrid ha voluto celebrare il ricordo della più iconica ballerina, cantante e conduttrice italiana. Nel centro della capitale spagnola, infatti, è stata inaugurata Plaza Raffaella Carrà. All’evento hanno partecipato moltissime persone: dallo storico compagno Sergio Japino, all’ambasciatore italiano in Spagna (Riccardo Guariglia), fino al vice-sindaco della città. Un omaggio a una donna che ha fatto la storia dello spettacolo in tutto il mondo, varcando i confini italiani ed entrando nel cuore di milioni di persone.

Plaza #RaffaellaCarra è stata inaugurata a Madrid. Un tributo alla nostra icona della tv e dell’intrattenimento, amatissima anche in Spagna. @Raiofficialnews pic.twitter.com/NSaAG1lYpY — Tg1 (@Tg1Rai) July 6, 2022

Plaza Raffaella Carrà inaugurata nel centro di Madrid

“Una gioia immensa. La piazza dedicata a Raffaella è una cosa meravigliosa”, ha commentato Sergio Japino, storico compagno della cantante, ballerina e presentatrice bolognese. Perché c’era anche lui nel quartiere più arcobaleno di Madrid dove è stata svelata la targa dell’intitolazione della piazza a Raffaelle Carrà. Una scelta non casuale, visto che il suo iconico “caschetto biondo” era amato non solo in Italia, ma anche in tutta la Spagna.

Quella Spagna che, prima dell’Italia, ha dedicato a lei una piazza. Perché nel nostro Paese, oltre al centro di produzione della Rai di via Teulada – a Roma -, il nome di Raffaella Carrà compare nella toponomastica solamente a Bellaria. Lì, sulle coste romagnole, compare il nome di Lungomare Raffaella Carrà. Nel resto delle città – anche quelle in cui la cantante e ballerina ha fatto la storia – nulla di tutto ciò è stato fatto. Almeno per il momento. E il vice-sindaco di Madrid ha voluto sottolineare proprio questo aspetto: “Adesso Raffaella è un po’ più nostra, perché siamo stati i primi a dedicarle una piazza. Ora l’Italia deve trovare una piazza meravigliosa come la nostra”.

(foto e video: da Tg1, Rai)