Come sfruttare al meglio il tempo passato a camminare per recuperare la forma fisica? Con l’offerta ho. Più passi che giga!

In questo anno passato tra lockdown e coprifuoco molti di noi, anche per la chiusura delle palestre, hanno avuto difficoltà a fare attività fisica. Ora non solo c’è la possibilità di recuperare ma anche di guadagnare giga grazie all’offerta di ho. “Più passi che giga”.

Più passi che giga: l’offerta di ho. che premia chi cammina di più

E se poi si preferisce invece di uscire usare comodamente a casa un tapis roulant andrà bene ugualmente: l’importante è camminare e fare tanti passi. Ma bisogna affrettarsi: l’offerta di ho. termina il 31 maggio! Cosa bisogna fare? Prima di tutto essere un cliente ho. e aver rinnovato la propria offerta negli ultimi 30 giorni. A questo punto basterà scaricare l’app di ho. e andare su ho. Più Passi che Giga, per poi seguire le istruzioni necessarie per collegare il proprio smartphone in modo che possa contare i GigaPassi. Poi bisogna controllare di aver installato e accettato le condizioni dell’app Salute nel caso di uno smartphone con un sistema operativo iOS o dell’app Google Fit nel caso di sistema operativo Android.

Il primo passo è fatto! Ora fatene altri diecimila! Ogni diecimila passi infatti verrà conteggiato un GigaPasso. A questo punto conta camminare il più possibile perchè si vince solo quando il numero dei GigaPassi sarà superiore a quello dei Giga consumati durante il mese. Insomma chi si dà da fare non solo avrà guadagnato un’ottima forma fisica ma anche tanti giga da utilizzare. Sempre tramite l’app ho. poi entro il 30 giugno sarà possibile controllare chi ha vinto la sfida e avere i giga conquistati con le lunghe camminate. Ma non è finita qui: sebbene l’offerta scada il 31 maggio, salvo proroghe, ci saranno altre sorprese riservate solo a chi partecipa alla sfida “Più passi che giga”. Inoltre c’è un altro motivo davvero importante per aderire: ho. pianterà un albero in collaborazione con treedom-logo in proporzione ai Giga risparmiati. Insomma più si cammina più verranno piantati alberi. Ne vale la pena vero?