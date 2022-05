Un 40enne di Firenze è piantonato in ospedale in stato di fermo per tentato omicidio con l’accusa di aver accoltellato la fidanzata dopo averla trovata con un altro uomo: è successo domenica a Cutigliano, in provincia di Pistoia, protagonisti della vicenda una coppia di artisti di strada trasferitisi da poco. L’uomo è entrato in casa della compagna e – secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti prontamente sul posto – ha scoperto che questa aveva una relazione anche con un’altra persona, un 50enne della zona. Così è corso in cucina, ha preso un coltello e ha colpito la giovane donna all’addome. Poi, brandendo anche un piccolo attrezzo da giardinaggio, si è scagliato contro il 50enne, che però ha riportato “solo” una ferita alla testa ed è riuscito a evitare gravi conseguenze difendendosi con un attizzatoio. È riuscito a disarmare il 40enne e poi a scappare e chiamare i soccorsi.

Il 40enne che accoltella la fidanzata a Pistoia perché la trova con un altro uomo

La donna ha presto perso i sensi ed è stata ritrovata in una pozza di sangue: ora è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Prato, dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Anche il suo fidanzato è rimasto ferito nella colluttazione con il secondo uomo, e ora aspetta di essere dimesso dai medici per essere condotto in una struttura di detenzione. Il presunto amante è stato invece medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni. Il sindaco Marcello Danti ha commentato così la vicenda: “Una cosa mai successa prima, i protagonisti di questa storia non sono persone note nella comunità cutiglianese e non ne fanno parte. Io sono sconvolto come lo è il paese, è una brutta storia che non ha nulla a che vedere con quella della nostra comunità. Spero possa risolversi senza ulteriori danni alle persone, per quanto attiene alla dinamica sarà cura degli investigatori fare piena luce sui fatti”.