Arrestato l’assassino di Fabrizio Piscitelli, il capo degli Irriducibili della Lazio

In manette è finito Raul Esteban Calderon che, secondo le accuse, sarebbe coinvolto anche in un secondo omicidio

Un mistero durato oltre due anni e che, oggi, è arrivato a una svolta. L’assassino di Fabrizio Piscitelli – capo degli Irriducibili della Lazio e pregiudicato per reati collegati al traffico di sostanze stupefacenti – ha un nome e un volto. Si tratta di Raul Esteban Calderon che è stato arresto oggi a Roma. L’uomo, inoltre, è accusato anche di aver partecipato a un altro omicidio: quello di Shehaj Selavdi, ucciso sulla spiaggia di Torvaianica il 20 settembre 2020. A incastrarlo è stato un video che ha immortalato il momento dell’uccisione del capo ultras biancoceleste.

Piscitelli, arrestato l’uomo che ha ucciso il capo Irriducibili della Lazio

L’omicidio di Fabrizio Piscitelli, dunque, è da ricondurre al traffico di droga e alla gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti dentro e fuori la capitale. Una lotta intestina per ottenere il controllo delle diverse piazze capitoline che, poi, è deflagrato in quel colpo di pistola fatale per “Diabolik” – così veniva, e viene ancora, chiamato dai tifosi biancocelesti – mentre si trovava seduto su una panchina del parco degli Acquedotti.

Secondo il Procuratore capo Michele Prestipino e la Procuratrice aggiunta Ilaria Calò, l’omicidio di Piscitelli sarebbe avvento seguendo il metodo mafioso. E anche di questo è accusato Raul Esteban Calderon.

“Le fonti di prova su cui si è fondata l’adozione del provvedimento sono costituite dagli elementi raccolti dalla Squadra Mobile e dalla Polizia scientifica nel corso del sopralluogo effettuato sul luogo e nell’immediatezza del fatto e in particolare da un filmato estratto da una telecamera installata in zona con la quale è stata ripresa l’esecuzione del delitto. Dall’analisi tecnica del filmato dell’omicidio eseguita prima dalla Polizia scientifica e successivamente dal consulente tecnico incaricato dalla Procura è emersa una chiara compatibilità tra il killer visibile nel filmato e il soggetto gravemente indiziato”.

Oltre al Calderon, è indagato anche Enrico Bennato – già in carcere per altri reati – perché accusato dell’omicidio di Torvajanica avvenuto il 20 settembre dello scorso anno.

(Foto IPP/Cavaliere Emiliano)