Pillon poteva mai esimersi dal mettere bocca sulla paternità di Tiziano Ferro?

Poteva esimersi, Simone Pillon, dal mettere il naso sulla paternità di Tiziano Ferro? Il cantante è diventato papà di due piccoli di 4 e 9 mesi, rendendo nota la vicenda con un post sui suoi social con una fotografia che lo ritrae insieme ai bambini e a suo marito Victor Allen. Il senatore della Lega se l’è presa con il modo in cui Repubblica ha riportato il tutto: “Cara Repubblica, non si nasce da due maschi e neanche da ‘due telefonate’, ma da un uomo e una donna. Tutti i figli hanno il diritto di avere una mamma e un papà e di crescere con loro. I desideri degli adulti non dovrebbero mai prevalere sui diritti dei bambini”. Un gesto meraviglioso tacciato di egoismo, commentato tra l’altro senza avere – per volere dello stesso cantante – elementi ulteriori su come i bambini siano effettivamente entrati nella famiglia di Tiziano Ferro e Victor Allen. E poi la solita retorica che ha ormai stancato sulla mamma e il papà: ci sono figli cresciuti con i genitori di sesso diverso, sono la maggioranza, venuti su con valori sani. Lo stesso si può dire di bambini accuditi da un genitore solo, da una zia, da un tutore qualsiasi, e anche dalle famiglie arcobaleno: non è il sesso a fare la differenza, ma l’amore e l’attenzione profusi in ogni fase della crescita.



Pillon poteva mai esimersi dal commentare la paternità di Tiziano Ferro?

Il messaggio con cui Tiziano Ferro aveva comunicato la notizia sui social:

“Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra.

Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres.

Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” – e soprattutto “se” – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. È un diritto insindacabile.

Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene!”