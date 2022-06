La caduta di Piero Pelù durante un concerto a Milano | VIDEO

Si è immediatamente rialzato, continuando la sua esibizione. Come un vero rocker, nello spirito del rock. Poi, però, gli esami diagnostici eseguiti qualche giorno dopo hanno evidenziato alcuni problemi che non si erano palesati per via dell’adrenalina del momento. Piero Pelù, infatti, è caduto sul palco (sbattendo anche la testa e il collo) durante il concerto con i suoi Litfiba a Milano. Ed è stato proprio lui a pubblicare il video di quei momenti e le immagini delle lastre.

Ecco, ora mi conoscete anche da dentro! 🤟🏽 pic.twitter.com/aSJs7uje7N — PIERO PELU (@PieroPelu) May 31, 2022

Piero Pelù cade sul palco durante il concerto dei Litfiba

“Il segno del rock’n’roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7”, ha scritto Piero Pelù sui social. L’incidente risale al concerto meneghino dello scorso 25 maggio, nella seconda tappa delle sue esibizioni con i Litfiba sotto la Madonnina. Mentre si avvicinava al pubblico in piedi sotto al palco, il cantante ha perso l’equilibrio ed è caduto di schiena, pesantemente. Un urto alla spina dorsale, al collo e alla testa. Poi si è rialzato. E non solo: tre giorni dopo, infatti, ha partecipato anche a un nuovo evento musicale in Toscana.

Poi, evidentemente, i segni di quella caduta si sono fatti sentire a freddo, obbligando il cantante a ricorrere alle cure mediche e agli esami diagnostici. Per lui tre proclusioni erniarie alla cervicale che lo obbligheranno, almeno per un po’ di tempo, a una pausa per evitare di stressare ancor di più la zona (in attesa di ulteriore valutazione medica su possibili terapie conservative). Chissà se lo spirito del rock, però, riuscirà a tenerlo fermo e a bloccare completamente le sue esibizioni sui palchi di tutta Italia.

(foto e video: da Twitter)