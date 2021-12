Scintille tra Pierluigi Bersani e Andrea Zhok, professore di Antropologia filosofica e Filosofia morale presso l’Università degli Studi di Milano, ormai ospite fisso di Giovanni Floris a Dimartedì. Nel corso della puntata andata in onda ieri il docente ha provato a smontare l’utilità del Green Pass: “Il certificato si basa su tre assunti, tutti e tre falsi. Ad esempio chi si vaccina protegge il prossimo e mette in sicurezza gli ambienti che frequenta, questo è falso perché chi si vaccina protegge in una certa misura se stesso, ma è contagioso con la stessa carica virale dei non vaccinati. Poi, il profilo di rischio dei vaccini anti Covid è uguale a quello degli altri vaccini tradizionali, anche questo è falso, abbiamo darti consolidati che lo dimostrano. Infine è falsa la convinzione che vaccinando a tappeto si possa ottenere immunità di gregge ed eradicazione del virus”. “Togliendo questi tre assunti – conclude Zhok – casca completamente l’impianto del Green Pass, che è una questione di politica sanitaria”.



#dimartedi Pier Luigi Bersani contro il Prof. di filosofia No Green pass: “Parlasse di filosofia, sui vaccini lasciamo parlare chi ne sa” https://t.co/PWlcRibvFm — La7 (@La7tv) December 14, 2021

Bersani e Sileri contro Andrea Zhok a Dimartedì

L’assist per la battuta lo dà lo stesso Floris a Pierluigi Bersani: “Il professor Zhok insegna filosofia e distrugge alle basi il ragionamento”, dice il giornalista. “Ma parlasse di filosofia però”, risponde Bersani, generando le risate dei presenti. “Se parliamo di controllo sociale – prosegue – allora discutiamo di filosofia. Ma la inviterei a considerare, se posso, di vederla al rovescio. Certo questa operazione è un po’ di controllo ma anche di partecipazione e di cooperazione, è una rimonta sulla società di controllo. In ogni caso, qui non stiamo parlando di filosofemi, noi abbiamo cento morti al giorno. Quanto alle nostre libertà, esiste una Carta Costituzionale che vigila, una Corte costituzionale che ci dice se gli atti del governo e del parlamento sono conformi. Chiudiamola lì, e sui vaccini facciamo parlare chi ne sa”. Prende la parola poi il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: “Bersani ha detto tutto, ma ci troviamo qui ogni martedì a dire sempre la stessa cosa: non è vero che i vaccini non sono sicuri, che i vaccinati hanno la stessa carica virale dei no vax. Ma è come smacchiare un giaguaro”.