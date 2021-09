Alla fiera dell’ognuno dice la propria hanno cominciato a prendere parte anche autorevoli pensatori, dopo Barbero ecco arrivare anche Piergiorgio Odifreddi. Lui rispetto allo storico è dall’altra parte, e questo sinceramente è comprensibile. Ha optato per la via del main stream che di questi tempi andrebbe caldeggiata.

Nel mirino del professore ci finiscono i professori, neanche a dirlo. Odifreddi dalle colonne della stampa bacchetta i colleghi, sottolineando come l’atteggiamento di protesta dei docenti aiuta i no vax e dissuade i dubbiosi dal fare il vaccino. “Questi professori diventano oggettivi fiancheggiatori di quelle masse becere alle quali interessano soltanto le conclusioni, e non i ragionamenti (a volte paradossali, come quello di Barbero) che dovrebbero servire a giustificarli”, ha dichiarato Odifreddi sulle colonne del quotidiano di Torino.

Piergiorgio Odifreddi attacca Barbero e i professori contro il green pass: l’accusa è di aiutare i no vax

Effettivamente la posizione di Odifreddi non è da biasimare, il ragionamento di Barbero ha un suo filo logico. Sia pur non condivisibile in alcuni passaggi, però è chiaro quello che lo storico intendesse dire. Purtroppo però le belle parole attecchiscono poco nella testa di chi non vuole capire. Molto meglio le conclusioni, ciniche e radicali.

“E qui cascano gli asini, perché non è un caso che Agamben e Cacciari, prima, e Barbero, poi, siano umanisti che hanno della verità un concetto relativo, filosofico nel primo caso e storico nel secondo, e ai quali dà fastidio, consciamente o no, che qualcuno possa rivendicare non solo l’esistenza di verità scientifiche di ben altro tenore, ma addirittura basare su di esse le azioni politiche”, per Odifreddi la soluzione è nella natura della formazione. Umanisti contro Scienziati, filosofi contro medici, chimici contro giuristi e chi più ne più ne metta. Insomma, in Italia un dibattito che si polarizza. Strano. Per Odifreddi la motivazione è semplice: fino al covid il nostro dibattito era incentrato sulle opinioni, da inizio 2020 invece i fatti hanno preso il sopravvento. Spostando dunque il peso dell’autorevolezza dagli umanisti, appunto, agli scienziati. Un mutamento, secondo il matematico, che per qualcuno è stato inaccettabile.