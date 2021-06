Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, ha scritto un lungo post in cui diffida la trasmissione di Rete 4 Quarto Grado a trattare ancora il caso della scomparsa di sua figlia. Ecco perché

Piera Maggio diffida Quarto Grado a non parlare più del caso Denise Pipitone

Scrive la mamma di Denise: “Si diffida il programma Quarto grado a non trattare più il caso di mia figlia, né a citare il mio nome o quello di mia figlia a causa delle continue, reiterate frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inopportuna, senza contegno, da parte di Carmelo Abbate e senza nessuna presa di distanza da parte di Nuzzi, dimostrando al contrario, un plateale atteggiamento di parte e non certamente garantista. Ci si riserva di querelare il programma e gli autori che consentono questo scempio delle vittime di un reato”. Cosa c’è dietro questa decisione? Piera Maggio nei giorni scorsi aveva usato i social per palesare il suo disappunto per come il giornalista Carmelo Abbate si era comportato in trasmissione. E anche per il fatto che il conduttore Nuzzi non abbia mai preso le distanze:

Signor Nuzzi, ma a lei le pare onesto il comportamento schifoso usato nei miei confronti dal suo collega Abbate, nei miei confronti? E lei che lo fa parlare con tutta tranquillità. Ma come vi sentite a far denigrare una madre a cui le è stata rapita una bambina, cercando di giustificare la violenza. Ma cosa ne sapete di me, ma come vi permettete a giudicarmi e a farmi giudicare pubblicamente senza sapere . Ma secondo il suo parere di padre e di genitore, se questo venisse fatto ad una persona a lei cara, lei lo accetterebbe? Tutto questo è di uno squallore vergognoso. Non sapete nulla realmente della mia vita e mi fate passare per una donna frivola leggera e senza sentimenti. Vergogna no?

Abbate in trasmissione aveva parlato di come Jessica, la figlia di Anna Corona, avesse scoperto a dodici anni che il padre Piero Pulizzi aveva una relazione extraconiugale con Piera Maggio, da cui poi nel 2000 è nata Denise. Parole che in tanti sui social non avevano gradito:

