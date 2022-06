La maxi-rissa a Peschiera del Garda (con intervento della Polizia) | VIDEO

Centinaia di giovani si sono dati appuntamento sui social a Peschiera del Garda: l’evento è culminato in una rissa, è stato necessario l’intervento della polizia in tenuta antisommossa

È dovuta intervenire la polizia in assetto antisommossa per sedare la maxi-rissa generatasi ieri a Peschiera del Garda (Verona) durante un raduno organizzato sui social. Moltissimi giovani, stimati oltre i 400, provenienti dal Milanese arrivati in treno dopo essersi consultati su TikTok si sono incontrati nel corso di un evento sfociato però in episodi di vandalismo e furti. Alcuni giovani hanno dichiarato di aver ricevuto diverse manganellate. Presa d’assalto la riva del Basso Lago di Garda, tra il lido Campanello (a Castelnuovo del Garda) e il lido Pioppi (a Peschiera del Garda)





Proprio lo scippo di un portafogli avrebbe dato il là alla rissa. Un ragazzo sarebbe rimasto ferito a una spalla. “Una ragazza volontaria della Festa di Radio Onda D’Urto presente in spiaggia – scrive l’emittente – ci ha raccontato che la sua amica ha ricevuto manganellate sulla schiena mentre era ferma. Decine e decine di ragazzi e ragazze, molti di seconda generazione sono stati schedati”. Tantissime le segnalazioni di episodi di atti vandalici sul posto: ragazzi saliti sui tettucci delle auto, scontri e “sfide” con la polizia.