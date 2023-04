Perché scegliere di aprire un conto corrente online?

In un mondo sempre più smart, le persone sono sempre più abituate al disbrigo di tante incombenze con il proprio smartphone, pc o tablet. Pensiamo, ad esempio, a quante cose ci facciamo recapitare a casa con un veloce ordine online: dai capi di abbigliamento fino alla spesa quotidiana. Basta avere una connessione Internet, cosa ormai sempre più comune. Anche per quanto riguarda le questioni più prettamente finanziarie, come la gestione dei propri risparmi, il mondo “online” sta sempre di più prendendo il sopravvento; sono infatti sempre di più gli italiani che scelgono di aprire un conto corrente online per efficientare la gestione degli aspetti economici.

I motivi di questa scelta sono variegati e non si deve pensare che si riducano al solo risparmio di tempo. Sono infatti molte altre le motivazioni che hanno reso i conti correnti online una realtà sempre più apprezzata. Capiamo insieme quali sono.

Conto corrente online: risparmio di tempo e di denaro

Aprire un conto corrente online richiede pochi minuti, diversamente da quanto accade in una banca fisica. La procedura di riconoscimento può essere effettuata tramite SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con webcam e non occorrono documenti cartacei. Tutto avviene digitalmente, anche la firma del contratto.

Il risparmio di tempo, ovviamente, non è soltanto riferito alla procedura di apertura. Online, infatti, è possibile eseguire operazioni bancarie in tempi rapidi ovunque ci si trovi, anche in treno. Basta avere una connessione Internet. E non ci sono orari di sportello: al conto corrente online si accede in qualsiasi momento, di giorno, di notte e anche nei giorni festivi. Massima flessibilità quindi.

Oltre al risparmio di tempo, c’è quello relativo al denaro. Come si può immaginare, senza l’intermediazione degli operatori di sportello, i costi si abbattono; è per questo che i conti correnti online permettono un risparmio notevole rispetto a quelli tradizionali. Si tenga poi presente che molti conti correnti online offrono canone zero il primo anno e, in seguito, costi ridotti rispetto agli standard, con la possibilità di continuare ad azzerare il canone scegliendo alcuni prodotti e servizi offerti dalla banca.

Vi sono poi i risparmi relativi alle singole operazioni; alcune di queste sono addirittura a costo zero, come, per esempio, i prelievi ATM e i bonifici SEPA (Single Euro Payments Area, ovvero Area Unica dei Pagamenti in Euro). Inoltre, il conto corrente online è paperless ed ecosostenibile: i documenti, per esempio le ricevute dei bonifici o gli estratti conto, possono essere scaricati sul pc o sul telefono in pochi secondi.

Altri risparmi sono legati al fatto che alcuni conti correnti online offrono gratuitamente servizi come la Posta Elettronica Certificata (PEC), che ha il medesimo valore legale di una raccomandata tradizionale, e la Firma Digitale Remota (FDR), che consente di firmare i propri documenti comodamente da casa, con piena validità e in assoluta sicurezza. Da valutare, anche, la presenza di servizi evoluti, come la piattaforma di trading, che consente di operare sui mercati mondiali.