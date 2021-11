Perché Ornella Vanoni ha detto “Non so se arrivo a Natale” | VIDEO

Ieri Ornella Vanoni è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa e al suo arrivo ha pronunciato una battuta che è immediatamente diventata un meme: “Non so se arrivo a Natale”. Perché la cantante lo ha detto?

“Non so se arrivo a Natale!” Inizia così la conversazione con @OrnellaVanoni a #CTCF ❤️@fabfazio pic.twitter.com/RGeacLV0q5 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 28, 2021

Il mood svogliato di Ornella Vanoni è stato subito interpretato come l’atteggiamento di molti di noi, stanchi del quotidiano e delle preoccupazioni di ogni giorno, non ultima la nuova variante Omicron. Una cosa è sicura: la cantante sta benissimo e quelle pochissime persone che potrebbero essere ingannate dalla brevità del video possono tranquillizzarsi. Ornella si riferiva ai numerosi impegni di promozione che la portano a essere pià presente di quanto probabilmente vorrebbe, come ha spiegato a Fazio: “Non so se arrivo a Natale. Sono qui, mi ha detto la BMG ‘Vai da Fazio’. Non so per quale motivo qui in Italia la promozione deve essere gratis, io sto promuovendo tre cose insieme e non sto capendo un tubo, poi non sto guadagnando niente”. Vanoni, che ha ricevuto anche un video messaggio da Renato Zero che ha scritto il testo di un suo brano,

ha anche spiegato di aver sofferto moltissimo per il suo lavoro soffermandosi su una considerazione sulla sua età attuale: “Ho 87 anni. Io ritengo che invecchiare sia bello soltanto se puoi tirare fuori quel lato che hai sempre tenuto nascosto, quel lato infantile che ti fa dire tutto quello che vuoi”. Che non fosse una frase fatta lo dimostra anche un’altra sua perla: si è fatta dare il cofanetto che promuoveva perché “non lo ha”. Più Ornella di così…