“Il ministro della Speranza, Salute”

Piccola gaffe al Tg1 di questa mattina; la giornalista riportando una dichiarazione del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha invertito il cognome con il ministero generando un lapsus di notevole effetto comico:

In effetti avere un ministro della Speranza non sarebbe affatto male. “La priorità assoluta è la riapertura delle scuole’ e per questo ‘abbiamo impegnato tutte le nostre energie‘, ha detto Speranza alla Camera, aggiungendo che l’Italia è ‘l’unico paese nel mondo che metterà a disposizione 11 milioni di mascherine per studenti e personale scolastico”. Questa era la dichiarazione del “ministro della Speranza”

