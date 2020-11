Parrucchieri e centri estetici chiudono o no con il DPCM di oggi?

Con il DPCM di novembre parrucchieri e centri estetici chiudono o no? Se qualche giorno fa sembrava che per gli esercizi dedicati alla cura della persona fosse possibile la chiusura, come spiegava il Messaggero, ora, anche se si tratta solo di una possibilità, sembra che verranno equiparati agli altri negozi. Ovvero se ci sarà la chiusura anticipata alle 18 anche parrucchieri e centri estetici abbasseranno le serrande a quell’ora. Diverso è il caso in cui si trovino in zone dichiarate rosse. Infatti per i lockdown locali verrebbero chiusi tutti i negozi tranne alimentari, tabacchi e farmacie. Spiega il Mattino:

Per quanto riguarda il commercio e i servizi alle persone, si stanno studiando nuove limitazioni. Tra le proposte sul tavolo, rilanciate ieri anche dalle Regioni, c’è la chiusura nei fine settimana dei centri commerciali dove, normalmente, si riuniscono molti cittadini. Per quanto riguarda i negozi, ma anche i parrucchieri, per ora non c’è la serrata totale, ma se sarà deciso il coprifuoco alle 18 diventa automatica la chiusura anticipata.