Il parroco senza Green Pass che si barrica in un ufficio postale a La Spezia

Pretendeva di pagare alcune bollette in posta senza esibire il Green Pass, ma di fronte al rifiuto degli impiegati ha dato in escandescenze e si è barricato nell’ufficio: è successo a Bolano, vicino La Spezia. Protagonista della vicenda Don Piero Corsi, parroco della zona, che non amministra la chiesa locale ma ne è ospite: intorno alle 10 l’uomo si è rifiutato di cedere il suo posto ai clienti che venivano dopo di lui, “rimbalzato” allo sportello perché sprovvisto di certificato verde. Da oggi, infatti, è obbligatorio esibire il certificato negli uffici postali, come anche per entrare in banca, uffici pubblici e tabaccai. Alcune persone si sono proposte per pagare le bollette al posto suo, ma Don Corsi si è impuntato al punto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la calma. Alla fine un maresciallo dei carabinieri ha compiuto un’azione di mediazione e lo ha fatto uscire e poco prima delle 11.

Il parroco che si barrica in un ufficio postale a La Spezia perché sprovvisto di Green Pass

L’uomo non è nuovo a episodi controversi: nell’ottobre 2013 aveva esposto sulla bacheca della chiesa alcune vignette anti-islamiche. Quello stesso anno affisse alla bacheca della chiesa di San Terenzo a Lerici un estratto dalla lettera apostolica ‘Mulieris dignitatem’, commentato da un sito ultracattolico che incolpava le donne per i femminicidi: “Devono fare autocritica, quante volte provocano? Donne e ragazze in abiti succinti provocano gli istinti, facciano un sano esame di coscienza: forse ce lo siamo andato a cercare. Possibile che in un sol colpo siano impazziti tutti?”. In un’altra occasione aveva minacciato con un candelabro un clochard che chiedeva l’elemosina, con il quale aveva litigato. Ora Don Corsi rischia una denuncia, oltre alla sanzione per essere entrato in posta senza Green Pass. Nel 2016 fu denunciato per avere puntato una idropulitrice contro un vigile urbano stagionale: in quel caso fu assolto.