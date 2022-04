Il parroco del Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, è sotto scorta da mercoledì dopo le numerose minacce. La scorsa notte poi, è stato vittima di nuove intimidazioni.

Continuano le minacce da parte della camorra nei confronti di don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Durante notte alcuni sconosciuti hanno lasciato un messaggio su un cartone attaccato al cancello della parrocchia. Il messaggio così recita: “Bla bla bla bla pe’ mo”, che sta a significare “per ora”. Patriciello era già stato vittima di intimidazioni in precedenza, tanto che da mercoledì è sotto scorta.

A raccontare la vicenda è il senatore del Gruppo Misto Sandro Ruotolo. Don Patriciello da pochi giorni è sotto scorta; mercoledì scorso la commissione antimafia si riunì proprio nella sua parrocchia. ” Pe mo’, vuol dire per ora. Cioè fino ad oggi abbiamo scherzato – ha dichiarato il senatore Ruotolo, come riportato dall’Ansa. – Loro non demordono ma neanche noi. Loro continuano a sfidarci”.

Le nuove minacce al parroco anti-mafia Don Maurizio Patriciello a Napoli

“Non ho mai avuto paura e continuo a non avere paura. Io faccio il parroco e continuerò a farlo”, commenta don Maurizio Patriciello. “I carabinieri stanno cercando di interpretare il senso di questo messaggio – ha dichiarato all’Ansa don Maurizio mentre si stava recando proprio in caserma – di certo è un cartello che arriva dopo il mio incontro di ieri con il ministro Lamorgese, dopo la visita qui dell’Antimafia”.

Il 12 marzo, davanti alla parrocchia di San Paolo Apostolo di don Maurizio Patriciello era stato piazzato un ordigno di medie dimensioni. Una sfida aperta per l’impegno che il parroco del Parco Verde ha profuso in questi ultimi giorni nel denunciare i camorristi di Arzano che hanno trasformato la sua città, Frattaminore, in un vero e proprio campo di battaglia.