“Ti sei fatto qualunque cosa e adesso rompi le balle”? Lo scontro tra David Parenzo e Brosio | VIDEO

“Facevi le orge con la cocaina e adesso dici che il vaccino ti fa male“. Durante l’Aria che tira, il programma di La7 diretto da Myrta Merlino, David Parenzo va all’attacco di Paolo Brosio che sollevava dubbi sul vaccino anti-Covid. “Uso spesso cortisone e antibiotici, so che non fanno male. Ma gli effetti collaterali del vaccino…” aveva detto Brosio, quando il co-conduttore de La Zanzara è scattato: “Stai cercando incongruenze sul vaccino che può far male ma leggo da una tua intervista al Mattino (di cinque anni fa, ndr) in cui dici ‘Tra alcol e cocaina: in un’orgia una voce mi ha salvato’. Ti sei fatto di tutto nella vita e ora rompi le balle sul vaccino”

Parenzo fa riferimento a quello che Brosio ha definito “un momento circoscritto di debolezza”. “Tu sei una persona disdicevole – attacca – e un ignorante, tiri fuori l’unico momento di debolezza che ho avuto nella mia vita”. A nulla vale la precisazione di Parenzo: “Io ho rispetto per le storie personali, te lo dico con affetto”, perché Brosio chiosa: “Mi fai vomitare”.

Myrta Merlino prova a pacificare gli animi: “Non discutiamo della tua vita privata, ma rischi di mandare messaggi pericolosi sul vaccino”. “Ma il dubbio è l’intelligenza di una persona”, la replica di Brosio.



Quello tra Brosio e Parenzo non è stato l’unico momento di dibattito acceso durante la messa in onda. Mentre il giornalista parlava di “virus mutante”, il virologo e docente della Statale di Milano Fabrizio Pregliasco ha sbottato: “Non diciamo stronzate, basta con questa storia del virus mutante”.