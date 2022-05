“La Russia perderà, perché il male perde sempre”: il discorso di Zelensky nel giorno della parata e della propaganda di Putin

A Mosca i mezzi militari sono già stati schierati per la parata del 9 maggio. C’è grande attesa per il discorso del Presidente russo

La data di oggi era stata segnata, diverse settimane fa, come il giorno in cui poteva essere celebrata la vittoria di Mosca su Kyiv con la vittoria del Cremlino dopo un’invasione e una guerra iniziata all’alba del 24 febbraio scorso. L’andamento degli eventi e la resistenza ucraina, però, hanno impedito a Vladimir Putin di cantare vittoria nel giorno della parata russa del 9 maggio, durante le celebrazioni della vittoria di quella che fu l’Unione Sovietica nel corso della seconda guerra mondiale. E proprio alla vigilia di questo evento – propagandisticamente importantissimo per il leader russo -, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha voluto spegnere gli entusiasmi provenienti da Mosca.

Parata russa 9 maggio, ma Zelensky dice che la Russia perderà

“La Russia perderà, perché il male perde sempre”. Questa la frase più forte pronunciata da Zelensky nel suo video messaggio in occasione della giornata, che in Ucraina si è celebrata ieri (8 maggio), per celebrare la fine del secondo conflitto mondiale. Il Presidente ucraino ha poi paragonato l’invasione russa a quella dei nazisti, evidenziando come quel che sta accadendo al suo Paese dallo scorso 24 febbraio ricalchi in pieno le modalità e le narrazioni che i tedeschi misero in piedi prima e durante la guerra.

“In Ucraina è stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo. Una ripetizione fanatica di questo regime: delle sue idee, azioni, parole e simboli. Una riproduzione dettagliata, maniacale, delle sue atrocità e un alibi che presumibilmente dà uno scopo sacro malvagio. Una ripetizione dei suoi crimini e persino tentativi di superare il ‘maestro’ e toglierlo dal piedistallo del più grande male della storia umana. Questo segna un nuovo record mondiale di xenofobia, odio, razzismo e numero di vittime che possono causare”.

Parole molto forti pronunciate prima dell’incontro con il premier canadese Trudeau e alla vigilia di quella data, il 9 maggio, in cui la Russia schiera in campo e mostra al mondo tutti i suoi mezzi militari per celebrare la vittoria nella seconda guerra mondiale dell’Unione Sovietica.

Proprio oggi, infatti, è prevista la parata russa 9 maggio, un evento molto caro al Cremlino. E c’è grande attesa per il discorso di Vladimir Putin, mentre le prime celebrazioni sono già iniziate a Vladivostok, una delle città più a Est della Russia. Mentre a Mosca i carri armati e i mezzi militari sono già stati schierati in strada per avviare quella parata