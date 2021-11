Paragone si imbavaglia a Cartabianca, Bianca Berlinguer lo fulmina | VIDEO

Puntata turbolenta quella di ieri sera a Cartabianca. In onda lo scontro tra il senatore e leader di Italexit, Gianluigi Paragone, che arriva addirittura a imbavagliarsi in segno di protesta e la conduttrice, Bianca Berlinguer.

Paragone on fire crea scompiglio a Cartabianca, la dura reazione di Bianca Berlinguer

Paragone on fire. Dopo essere intervenuto per difendere i diritti dei manifestanti no green pass arriva la difesa di Sigfrido Ranucci e del programma Report. La Berlinguer lo zittisce ma lui ormai è acceso. “Mettiamo un bel asterisco sulla Costituzione e la libertà di manifestare. Manifestiamo soltanto nei limiti in cui piace a voi. Il sindaco di Trieste dice che noi siamo dei disertori e dovremmo essere fucilati al muro. Però prima fatemi fare almeno dire una parola di solidarietà alla redazione di Report che ha giornalisticamente fatto un’inchiesta e in questo paese, a quanto pare, fare le inchieste giornalistiche che scombinano la narrazione mainstream comporta la rabbia e il bavaglio da parte di chi non vuole che si faccia luce. Spero non ti dia fastidio, Bianca”, attacca Paragone.

“Non mi da fastidio ma siccome Report sta dall’altra parte… se ne sta parlano dall’altra parte con il nostro concorrente”, risponde seccata la conduttrice. Qualche altro scambio di battute e arriva, senza farsi attendere oltre, l’inevitabile critica da parte di Paragone: “Allora dimmi che cosa devo volete che dica”. E minaccia addirittura di lasciare la trasmissione.

Alla conduttrice non rimane allora che passare la parola agli altri ospiti per smorzare un po’ la situazione ma non ha l’effetto desiderato. Il senatore continua a interrompere e, alla fine, come estremo gesto di protesta si mette il bavaglio da solo, una sciarpa intorno alla bocca. “Se vuoi parlare bene se ti devi mettere il bavaglio ti saluto. Francamente lo spettacolo lo vai a fare da un’altra parte se vuoi avere la parola te la do ma se devi stare così tutto il tempo ti saluto”, la reazione della conduttrice esasperata.