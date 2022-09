"Depravati, il 26 settembre un nuovo Olocausto": i vergognosi insulti omofobi contro i "Papà per scelta" Carlo e Christian De Florio

Avevano pubblicato un video ironico, inframezzato da una serie di estratti di spezzoni dei comizi elettorali di Giorgia Meloni, per parlare dei diritti dei genitori gay. Carlo e Christian De Florio, infatti, da tempo gestiscono il blog (con le rispettive pagine social) “Papà per scelta” in cui si parla proprio di questa tematica strettamente attuale. Si definiscono “marito&marito” e hanno due bambini, due gemelli eterozigoti. Ma dopo la pubblicazione di quel filmato, su di loro è piovuta una valanga di insulti. E sotto a quel post è intervenuto anche il senatore della Lega Simone Pillon, alimentando ancor di più l’odio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Famiglia De Florio Carlo&Chris (@papaperscelta)

Papà per scelta insultati per un video sui diritti delle coppie gay

Nel video, come si può vedere, si usa l’ironia per parlare di un qualcosa si serio e strettamente attuale. I due “Papà per scelta”, che hanno un grande seguito sui social e sul loro blog, avevano utilizzato questa “arma” per rivolgersi direttamente a Giorgia Meloni. E questa cosa non è piaciuta ai sovranisti omofobi che affollano la rete. Ecco alcuni esempi, che loro stessi hanno pubblicato sui social.

Insulti irripetibili e vergognosi a cui si è aggiunto anche quello del senatore della Lega Simone Pillon che dalla suo profilo personale (e non dalla pagina ufficiale) Facebook ha fagocitato gli animi degli omofobi che si sono riversati sulla pagina di “Papà per scelta” per vomitare parole di ogni tipo.

I due Papà per scelta hanno voluto denunciare questa valanga di odio, pubblicando gli screenshot di parte di quegli assurdi commenti e mostrando tutta la loro frustrazione per quanto ricevuto.