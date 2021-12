“Voi fate emergere le persone buone”, il messaggio di Paolo Maldini a chi salva vite nel Mediterraneo

Per anni ha difeso il suo Milan e la Nazionale italiana sul manto erboso, conquistando successi inenarrabili. Oggi vive nelle vesti di dirigente del club rossonero, ma il suo senso di “difesa” è rimasto inalterato. E così Paolo Maldini, ancora una volta, dimostra di schierarsi dalla parte dei più deboli, difendendo i loro diritti alla vita. Lo ha fatto partecipando all’evento per celebrare il primo “compleanno” di ResQ – People Saving People, quel progetto che lo scorso anno ha lanciato la raccolta fondi per una nuova nave per salvare i migranti nel Mediterraneo.

Ci ha raggiunto Paolo Maldini: “Al mondo ci sono un sacco di persone buone, ma ci vuole qualcuno che faccia emergere quella cosa…e voi fate questo”. Grazie Paolo! pic.twitter.com/v1zTR6LoQK — ResQ – People Saving People (@resqpeople) December 12, 2021

Paolo Maldini partecipa al primo compleanno di ResQ

“Al mondo ci sono un sacco di persone buone, ma ci vuole qualcuno che faccia emergere quella cosa… e voi fate questo”. Con queste parole Paolo Maldini ha rinnovato il suo apprezzamento per il lavoro fatto nel corso dell’anno da ResQ. Perché l’ex difensore del Milan ci aveva già messo la faccia lo scorso anno, quando il suo nome era comparso tra quello dei testimonial per la raccolta fondi per mettere in mare quella barca di 40 metri che, ora, si trova ormeggiata a Siracusa e che è sempre pronta ad andare in soccorso di chi si trova in difficoltà, provando a sfuggire da guerre e carestie sognando un futuro migliore in quel sogno chiamato Europa.

E la presenza di Paolo Maldini ha ottenuto il plauso anche dell’interista Cecilia Strada, figlia del compianto Gino fondatore di Emergency.

Cresciuta con le battute di Peppino Prisco, da brava interista, oggi per una volta ho evitato di scherzare tipo “Chi sei? Non seguo il calcio minore!”. Perché qui c’è solo umanità, umanità maggiore. Grazie Paolo! https://t.co/0j6HUUnxfb — Cecilia Strada (@cecilia_strada) December 12, 2021

Quando c’è di mezzo la vita umana e la sua salvaguardia, non esistono colori.