Paolo Erba: il sindaco che restituisce in monetine allo Stato i soldi dei disabili

La singolare protesta del sindaco di Malegno (Brescia), piccolo Comune dell’Alta Vallecamonica, che deve restituire allo Stato il cinque per mille che gli abitanti, duemila in totale, hanno devoluto al municipio nel 2014. Una cifra poco superiore ai mille euro.

Il primo cittadino Paolo Erba ha preparato 168 chili di monetine da un centesimo, raccolti in sei sacchi. L’Amministrazione comunale di Malegno non aveva rendicontato in tempo la somma del cinque per mille, ma aveva mandato i documenti con venti giorni di ritardo e per questo il ministero ha chiesto di restituire la somma. “Ora il ministero venga a ritirare i soldi”, dice Erba. “Vivo la sensazione di essere considerato come la Banda Bassotti che cerca di rapinare Paperon de Paperoni dei suoi sacchi pieni di monete”, aggiunge il sindaco spiegando la sua protesta.

Su Facebook Erba ha spiegato in una lettera aperta cosa è accaduto:

Ora, preliminarmente voglio precisare che nel Comune di Malegno c’è soltanto una dipendente dedicata al servizio Ragioneria, a part-time, peraltro; che non c’è, a normativa vigente, la possibilità di aggiungere altro personale; che nonostante la scarsità di risorse umane, a tale dipendente, da Sindaco, chiedo di curare in primis quelle che sono considerate le priorità; che, come potrete immaginare, alla fine di dicembre, periodo in cui si prepara il bilancio preventivo e altre milleeunascadenze, la rendicontazione di dati di 4 anni prima già in possesso dello Stato Centrale, viene per stato di necessità posposta ai numerosi adempimenti già di per sé prioritari!

Siamo costretti, infatti, a scegliere di dare la precedenza alle scadenze vitali per la sopravvivenza del Comune.

In tale difficile contesto, il Comune di Malegno presenta la rendicontazione del 5 per mille richiesta in data 20.01.2019.

Poco tempo dopo, riceviamo l’ordine da parte del Ministero dell’Interno di restituzione della cifra per non aver rispettato la scadenza del 31.12.2018. Abbiamo provato a spiegare, con la nota sopra richiamata, che in realtà la specifica norma sanzionatoria comportante la restituzione non si applicherebbe in caso di ritardo nella rendicontazione, ma soltanto nel caso della mera mancata rendicontazione o utilizzo scorretto delle risorse, ma purtroppo il Ministero non ha accolto la nostra istanza.