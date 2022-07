Paola Turani si sfoga per le difficoltà di essere mamma e il tribunale dei social la condanna | VIDEO

Suo figlio Enea, di 9 mesi, è diventato “bello impegnativo”, e lei, Paola Turani, modella e influencer, ha un piccolo sfogo sui social. “Mangia ogni cosa… qualsiasi schifo che c’è per terra lui lo vorrà mangiare, Non sta fermo un secondo… La sua missione è cercare delle scale per fare avanti e indietro, poi si cappotta, poi piange e poi vuole venire in braccio, e poi vuole stare per terra perché dopo tre secondi si stufa… io sono tornata esausta”. Il riferimento è a una vacanza in montagna appena terminata: “L’ultima volta che siamo saliti Enea aveva solo 2 mesi e mezzo e la gestione era davvero molto più semplice! Mangiava e dormiva e stop… adesso il ragazzo è bello impegnativo”.

Per commenti sulle storie che ha pubblicato ieri su Instagrampic.twitter.com/e7IsJItm8x — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 12, 2022

Paola Turani si sfoga sui social sulle difficoltà di essere mamma e il tribunale dei social la condanna

Parole che le sono costate un’enorme massa di critiche sui social, dove è stata additata di non essere una buona madre e di aver sottovalutato la maternità. “Ma pensavi di avere un Tamagotchi?”, “Scopre solo dopo 9 mesi che i figli oltre che a farli bisogna crescerli” sono solo alcuni dei commenti ricevuti. “Da quando è nato Enea — prosegue Turani — sono rinata anch’ io, non sono mai stata così felice e lo sapete. La gioia che ogni giorno il mio piccolo mi dà è incredibile. Farei cambio con la vita di prima? NO. MAI. Si può però affermare che in certi momenti è più impegnativo e non è così facile come sembra? Eccome. Perché alcune persone si scandalizzano per queste affermazioni? Non lo so. È giusto buttare una valanga di merda su di me, solo perché sulla mia pagina con il sorriso sulle labbra e in tutta serenità ho espresso un mio legittimo stato d’animo? Secondo me no, ma purtroppo funziona così. Alcune persone si lamentano della perfezione sui social, ma se sei sincera e dici la verità ti massacrano”.