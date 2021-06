“Pagateli di più”: la risposta di Biden agli imprenditori che si lamentano di non trovare dipendenti | VIDEO

Con una semplicità che sorprende, anche se non dovrebbe. Il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden lo ha detto anche con un po’ di ironia, sottovoce, ma facendo arrivare un messaggio che urla: “Agli imprenditori che mi dicono che non riescono a trovare dei dipendenti, dico: pagali di più!”. Una risposta semplice, semplicissima. Eppure, proprio perché così semplice, stupisce. “Questa è la merce di scambio dei dipendenti ora. I datori di lavoro dovranno competere e iniziare a pagare un salario dignitoso alle persone che lavorano duramente”, ha detto continuando.

WORKERS: “Pay them more,” President Biden says to the employers who are having trouble finding workers, saying that job seekers have a bargaining chip in the current market pic.twitter.com/BCy0h0V94X — Forbes (@Forbes) June 24, 2021

Son parole che arrivano dall’altra parte del mondo sì, ma che fanno eco e rimbalzano in Europa. Poi di nuovo in Italia, dove questo tema ha infiammato il dibattito politico, economico, e sociale, nelle ultime settimane. Qui si è parlato dei lavoratori stagionali, che -lamentano alcuni imprenditori- è sempre più difficile trovare. Perché? Perché -dicono sempre loro- ora c’è il reddito di cittadinanza. E quindi -ripetono di nuovo- i giovani (e anche i meno giovani) non sono invogliati ad accettare un lavoro, se lo Stato dà a loro dei soldi per far nulla. E però (diciamo noi, e anche Joe Biden): se l’imprenditore paga bene -e per bene si intende decentemente- la gente accetta il lavoro. Se al posto di essere pagati poche centinaia di euro al mese, magari senza contratto, i datori di lavoro retribuissero i dipendenti il giusto, la gente accetterebbe di buon grado. E ci sarebbe la fila. Ma questo i sovranisti italiani -pur di attaccare il reddito voluto dal 5 Stelle e sostenuto dai democratici (anche se, è giusto ricordarlo, è stato votato anche dalla Lega)- fanno finta di non capirlo. Menomale che ora gliel’ha detto Joe Biden. Lo sappiamo: non sarà sufficiente. Ma è giusto sottolinearlo.