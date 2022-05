Il padre che denuncia alla polizia il figlio per spaccio perché gli ha trovato in tasca dell’hashish

Ha trovato nelle tasche di un 19enne alcuni grammi di hashish e per questo ha deciso di denunciare il proprietario di quella giacca. Questa storia arriva da Pisa, con il padre che denuncia il figlio che ora è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Questa è l’accusa mossa dagli inquirenti nei confronti del giovane e ora dovrà risponderne davanti ai giudici.

Padre denuncia figlio dopo aver trovato 34 grammi di hashish nelle sue tasche

Il tutto è avvenuto nella mattinata di domenica 8 maggio. Il padre del 19enne, dopo aver trovato quei grammi di hashish nella giacca del figlio, ha deciso di chiamare le forze dell’ordine. La polizia, una volta arrivata in quell’abitazione nella zona di Porta di Lucca (a Pisa), non solo ha identificato quella sostanza stupefacente come hashish, ma nella camera del ragazzo ha anche trovato un bilancino di precisione. Lo stesso ragazzo ha poi ammesso il possesso di quella quantità di hashish (34 grammi), confermando agli agenti la natura “stupefacente” del contenuto di quella bustina nella tasca del suo giubotto.

Una storia, quella del padre denuncia figlio, che ha provocato una reazione a catena. Dopo l’intervento della Polizia, infatti, sia i 43 grammi di hashish che il bilancino di precisione trovato nella stanza del giovane durante la perquisizione sono stati posti sotto sequestro. E non finisce qui. La chiamata alle forze dell’ordine fatta dal padre, infatti, ha fatto scattare la denuncia d’ufficio nei confronti del 19enne che ora dovrà rispondere dell’accusa di “detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio”. Non solo per il quantitativo di sostanza rinvenuta in quella tasca della giacca, ma anche per la presenza di quel bilancino che il giovane ha rivendicato come suo. E gli inquirenti, ovviamente, hanno attribuito quel possesso al porzionamento dell’hashish da vendere.

