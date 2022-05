Un uomo, già condannato per femminicidio, ha tentato di uccidere la sua ex compagna

Ha tentato di uccidere, colpendola alle spalle con un coltello, quella donna con cui aveva avuto una relazione e con cui aveva convissuto in quella casa del quartiere Arcella di Padova. E in passato aveva già ucciso un’ex fidanzata ed era stato condannato per omicidio. Non solo, lo stesso uomo, qualche anno fa, aveva subìto una condanna anche per atteggiamenti persecutori e stalking nei confronti di un’altra donna che aveva deciso di interrompere il rapporto con lui. Ora, dopo questo ennesimo gesto, un 52enne originario di Verona è finito nuovamente in manette.

Padova, condannato per femminicidio tenta di uccidere l’ex compagna

L’aggressione – che fortunatamente non è stata fatale – è avvenuta lunedì sera nella casa di Padova in cui viveva la donna. Proprio in quella abitazione, lei e l’uomo che ha tentato di ucciderla avevano vissuto insieme per un po’ di tempo. Poi la fine della relazione e un rancore, quello del 52enne, che è sfociato in quell’accoltellamento alle spalle. Dopo il tentativo di omicidio, l’uomo si è dato alla fuga lasciando la sua ex compagna in una pozza di sangue. Il pronto intervento del personale del 118, chiamato dai vicini che avevano sentito le urla e la discussione, ha salvato la donna che non è in pericolo di vita.

Ma quell’uomo, 52 anni originario di Verona, non era nuovo a comportamenti analoghi, sfociati addirittura nell’omicidio. Era il 1999 quando, infatti, era stato condannato per aver ucciso la fidanzata dell’epoca. Poi, una volta uscito dal carcere, aveva instaurato un’altra relazione con un’altra donna. Un rapporto che si è esaurito per volontà di lei, ma che il cittadino veronese non aveva accettato. E per questo aveva iniziato a seguirla e inviare messaggi minatori. Una vera e propria persecuzione che portò a una nuova condanna, questa volta per stalking, qualche anno fa. Tre casi analoghi, con epiloghi diversi. Tutti mossi dalla mano della stessa persona, incapace di accettare la fine di una relazione.