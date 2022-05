È fuori pericolo e non si trova più nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova la piccola di 5 mesi arrivata a inizio mese in condizioni critiche, con un’emorragia cerebrale. Secondo gli esami medici i traumi al cervello riportati dalla bambina, visitata per la prima volta al Pronto soccorso dell’ospedale di Chioggia, sarebbero stati causati da uno scuotimento violento e persistente, presumibilmente messo in atto per farla smettere di piangere. Viene chiamato “sindrome del baby shake”. Dall’esame dei capelli effettuato di recente è emersa anche la positività della piccola alla cocaina. Non l’avrebbe assunta direttamente, ma sarebbe stata contaminata dalla sostanza. Altri elementi sui quali i servizi sociali del Comune di Chioggia e di Padova ragioneranno per stabilire dove alloggerà la bambina dopo le dimissioni.

La piccola di 5 mesi ricoverata a Padova per scuotimento e trovata con tracce di cocaina addosso

Sul caso la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo fin dal 7 maggio, giorno in cui era stata portata d’urgenza al Pronto soccorso. Ad oggi non ci sono ipotesi di reato né indagati, ma è probabile che alla luce delle recenti scoperte la situazione possa cambiare. Nei primi giorni d’indagine i carabinieri di Chioggia avevano ascoltato la madre della piccola, cercando – invano – di mettersi in contatto anche con il padre. Da una prima ricostruzione è emerso che la bimba fosse inserita in un contesto familiare allargato anche all’ex compagno della madre e altri parenti e conoscenti. La notte della corsa in ospedale la bimba sarebbe stata affidata in custodia a terzi, ma non è chiaro se l’incidente sia accaduto mentre non era con i suoi familiari.

(immagine di copertina: Pixabay)