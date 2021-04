Sarebbero oltre un milione gli over 80 dispersi nella campagna vaccinale. Il punto sul fenomeno degli anziani che non hanno ancora ricevuto la prima dose

Il milione di over 80 “fantasmi del vaccino”

Sono state somministrate 3 milioni e 132 mila prime dosi su una popolazione di 4 milioni e 593 mila persone. Ovvero ci sono 1 milione e 461 mila over 80 senza vaccino. Perché? Non c’è obbligo vaccinale e non si sono prenotati. Il problema è ora quello di raggiungerli. Si tratta di persone che vivono in aree rurali, o comunque difficilmente raggiungibili. E in Puglia dove è stato vaccinato il 76% degli over 80, spiega l’assessore alla Sanità Lopalco, si è pensato di agire utilizzando i dati a disposizione. Con un problema:

“Per arrivare all’altro 24 abbiamo incrociato i dati dell’anagrafe sanitaria con i codici fiscali di chi si è vaccinato: quell’elenco lo abbiamo poi mandato ai medici di base. Sul punto esiste però un tema di privacy: la vaccinazione non è obbligatoria. Nemmeno ai più fragili può essere imposta. E i dati sanitari sono sensibili. «Abbiamo chiesto ai medici di verificare la bontà delle liste e poi di contattare i pazienti: ci possono essere persone decedute. La maggior parte di loro, immaginiamo, sono invece utenti non in grado di effettuare la prenotazione, o di raggiungere gli hub. Certo — continua Lopalco — ci sarà anche chi invece non vuole vaccinarsi. Ma è importante comunque raggiungerlo: in questa fase avere vaccinato con la prima dose il 70 per cento degli ultraottantenni è un ottimo risultato. L’obiettivo è arrivare al 90»

Alcune delle soluzioni immaginate per raggiungere i dispersi sono quella dell’open day, come già avvenuto in Basilicata, ma anche l’utilizzo di unità sanitarie mobili che verranno inviate nei luoghi isolati per aiutare chi non è in grado di prenotarsi. Il Corriere fa una classifica delle regioni che hanno vaccinato con tutte e due le dosi gli over 80: