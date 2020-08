Ossibutirrato di sodio: la sostanza usata per avvelenare Aleksej Navalny?

Aleksej Navalny, «attaccato a un ventilatore e in coma», secondo i media locali potrebbe essere stato avvelenato con «l’ossibutirrato di sodio, un potente psicodislettico» mescolato al tè. Il Corriere della Sera racconta oggi che cosa è e che tipo di effetti produce:

Abbiamo chiesto a Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni di ICS Maugeri di Pavia, di che composto si tratta. «Sono neurodepressori del sistema nervoso centrale. È una sostanza che può causare problemi respiratori e può dare perdita di conoscenza e morte per insufficienza cerebrale-respiratoria. È usata come depressore del sistema nervoso centrale e viene utilizzata anche come droga, conosciuta con il nome di “droga dello stupro”. Come molecola, dal punto di vista farmacologico, per capirci, fa venire sonno e — ad alte dosi — manda in coma. Da noi è usata per il trattamento dell’etilismo cronico». Inoltre, spiega Locatelli, può essere facilmente mescolata a una bevanda «perché è insapore e incolore e non ci si accorge della sua aggiunta. Dà effetti in tempi molto rapidi, nel giro di un quarto d’ora, massimo venti minuti». «Ma se il paziente è assistito con ventilazione (respirazione meccanica, ndr) — dice ancora Locatelli — siccome la sostanza viene metabolizzata (e quindi eliminata dal corpo) in 6-8 ore circa, il soggetto si può riprendere del tutto».

Effetti molto diversi da quelli del polonio: «Sono due “pianeti” diversi: il polonio è un veleno molto costoso, difficile da trovare e da produrre e i cui effetti sono sempre letali, anche a

microdosi, perché una volta somministrato uccide per emissione di radiazioni. L’utilizzo del polonio è un’eccezione in qualsiasi caso, è molto raro. L’ossibutirrato di sodio non è costoso ed è facile da usare e trovare».