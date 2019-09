Oscar Giannino a Radio Capital (e un nuovo progetto in arrivo)

Da lunedì 9 settembre Oscar Giannino approderà a Radio Capital. Dopo che Radio 24 ha chiuso i rapporti con lui il 27 luglio – e abbiamo raccontato alcune circostanze relative al suo addio – il giornalista approderà nella radio diretta dal suo quasi omonimo Massimo Giannini e lo farà, come racconta Prima On Line, in due appuntamenti distinti:

Da lunedì 9 settembre l’emittente del gruppo Gedi gli affida due spazi. Il primo all’interno di ‘Circo Massimo’, programma di punta dell’informazione del mattino condotto dal direttore dell’emittente Massimo Giannini (che anticipa le trasmissioni alle 6,30 e non più alle 7). Giannini e Giannino saranno in onda insieme a partire dalle 8 per commentare i fatti del giorno e intervistare i protagonisti della politica e dell’economia. Il secondo appuntamento è il sabato mattina, dalle 8 alle 10 con un programma tutto suo dedicato ai temi dell’economia e della finanza e di cui Gedi al momento non comunica ulteriori dettagli.

La prossima settimana Giannino discuterà anche di un altro progetto, di cui abbiamo accennato all’epoca: un progetto “multimediale”, diverso dal format radiofonico e con un mezzo diverso, incentrato sulla divulgazione delle nuove tendenze di economia, tecnologia e società.

