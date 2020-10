La storia dell’orologio di Conte che non segna le 21.30

Come mai l’orologio di Conte non segna le 21.30 quando è in conferenza stampa, si chiedono i complottisti? La vera domanda è: come mai i complottisti non sanno leggere gli orologi?

Allarme! Complotto! Come mai l’orologio di Conte segnava le 17.55 se la conferenza stampa è andata in diretta alle 21.30? I complottisti, Diego Fusaro in testa, oggi hanno trovato un nuovo passatempo: quello di guardare che ora segna l’orologio del presidente del Consiglio. Devono avere tutti 11 decimi di vista perché capire quale delle due lancette sia quella corta che segna le ore e quella lunga che segna i minuti è davvero arduo anche nell’immagine che loro stessi hanno pubblicato:

Lo screenshot è talmente sfocato che anche rovesciandolo, ovvero cercando di capire quale sia la vera visuale dal punto di vista di chi indossa l’orologio, non si capisce che ora venga segnata :

Proviamo allora a controllare durante vari momenti della diretta qual è l’ora segnata dall’orologio. A 5 minuti circa dall’inizio della conferenza stampa, le lancette sono nella posizione indicate dai complottisti. Ma non è chiaro quale sia quella delle ore e quale quella dei minuti:

Cosa succede 15 minuti dopo? Se l’orologio di Conte segnasse l’ora indicata dai complottisti il tempo sarebbe andato avanti ugualmente e sarebbero state circa le 18.10. Ma, e nello screen c’è il minutaggio della diretta, 15 minuti dopo l’orologio segna sempre la stessa ora, anche se essendo tutto poco definito è impossibile capire di che ora si tratti: si capisce solo che le lancette sono nella stessa posizione.

Perché l’ora dopo 15 minuti è la stessa? L’orologio di Conte è fermo. É rotto? Non è stato ricaricato? Non lo sappiamo. In ogni caso non è andato avanti. Forse Conte aveva qualcosina da fare invece di ricaricarlo o di portarlo a riparare. Potete controllare voi stessi facendo andare avanti la diretta su Facebook dalla pagina del presidente del Consiglio: