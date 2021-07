Loro si chiamano Federica Cesarini, varesina di 24 anni, e Valentina Rodini, 26nne di Cremona. Insieme hanno portato a casa un risultato storico: non solo la prima medaglia nel canottaggio femminile italiano ma addirittura un oro, il secondo per l’Italia alle olimpiadi di Tokyo 2020.

Federica Cesarini e Valentina Rodini vincono l’oro e fanno la storia del canottaggio femminile | VIDEO

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in una gara incredibile, con un rush finale da cardiopalma.

Federica Cesarini e Valentina Rodini hanno concluso la loro gara in 6’47″54, precedendo la Francia (6’47″68) e l’Olanda (6’48″03) rimontando dal quarto al primo posto e riuscendo a superare francesi e olandesi di quei pochi centesimi che sono stati sufficienti per conquistare l’oro.





Gli ultimi cento metri sono stati così incredibili che neanche Cesarini e Rodini credevano al risultato scritto sul tabellone, inaspettato per loro e per tutti. Repubblica riporta le loro parole dopo la vittoria: . “Gli ultimi cinque colpi non passavano più, sono stati i più lunghi della mia vita”, festeggia Lodini appena scesa a terra. “Quando abbiamo passato la linea del traguardo Valentina mi ha urlato “è oro, è oro” – racconta la sua compagna di barca -. Vedevamo passare sul tabellone la nostra foto, poi quella delle francesi, poi le danesi”

Alle 3 e 16 della notte Valentina Rodini e Federica Cesarini fanno la storia dello sport italiano: primo ORO femminile del nostro canottaggio! Buttate giù dal letto Gian Piero Galeazzi, e fategli commentare questo finale da cardiopalma! #Tokyo2020 — Giuseppe Pastore (@gippu1) July 29, 2021

E dire che, come racconta Il Messaggero, la strada di Federica e Valentina non è stata semplice: “Il percorso verso Tokyo di Rodini e Cesarini è stato più che complicato, tra infortuni e il Covid che hanno costretto le due anche a lasciarsi per poter continuare ad allenarsi e non perdere la forma. Poi ai Giochi le due si sono rimesse in barca insieme e hanno vinto gli ultimi Europei a Varese. Da lì è nata la forza per presentarsi alle Olimpiadi e scrivere la storia del canottaggio italiano”.