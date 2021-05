La passione di Orietta Berti per i Maneskin è nota da tempo, ma ieri ha raggiunto un picco di… fate voi. Dopo la vittoria della band all’Eurovision Song Contest,in collegamento a Che tempo che fa, la cantante va in brodo di giuggione per il batterista Ethan. E lui le risponde che è single

Orietta Berti vede i Maneskin e va “sotto un treno” per il batterista | VIDEO

Tutto inizia quando Orietta Berti invece di fare il gesto “I love You” con tre dita fa le corna ai Maneskin per salutarli. Fabio Fazio la corregge subito e la cantante prima nega tutto “Mi sono dimenticata” e poi apre il pollice come se niente fosse. Ma è solo il principio di uno show che è durato meno di due minuti ma vale come se fosse uno spettacolo a parte:

La performer infatti saluta tutti con un “Congratulescion” e giustifica il suo inglese perché “siamo in eurovision”. E poi dà dei vecchi a tutti gli altri concorrenti dell’Eurovision Song Contest. Alla fine l’apoteosi: rivolgendosi a Ethan Orietta Berti dice “Troppo bello il batterista, guardalo”, per poi ricomporsi quando Ethan risponde “Se vuoi sono single”. “Solo come figlio”, precisa la cantante.

I Maneskin che diventano “Naziskin”

Del resto Orietta Berti aveva già dato spettacolo quando, rispondendo a una domanda sugli artisti in gara al Festival di Sanremo con cui avrebbe voluto duettare, aveva sbagliato i nomi di Ermal Meta e dei Maneskin. Il risultato? Un video con un effetto clamorosamente comico: “Non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, come con Ermal Metal e come anche con i Naziskin”, ha detto Orietta Berti con un candore assolutamente disarmante. Come si fa a non amarla?